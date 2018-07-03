Порошенко: Упродовж двох-трьох тижнів порушу в Німеччині питання "Північного потоку-2"

Президент України Петро Порошенко збирається в найближчі тижні відвідати Німеччину.

У Німеччині Президент планує обговорити питання будівництва "Північного потоку-2".

"Найближчими днями, протягом двох-трьох тижнів, я збираюсь відвідати Німеччину. Я вітав Німеччину з нарешті формуванням коаліції. Впевнений, що буде сформовано новий уряд. І ця тема ("Північний потік-2", – ред.) буде в порядку денному наших переговорів", – сказав Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, трансляцію якого вів "112 Україна".

Як відомо, компанія Nord Stream 2 AG, оператор газопроводу Nord Stream, заявила, що Німеччина дозволила будівництво газопроводу "Північний потік – 2" у її територіальних водах.

Канцлер Австрії Себастіан Курц також заявив, що його країна підтримує побудову газопроводу "Північний-потік-2".

Нагадаємо, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" ведеться по дну Балтійського моря. Його реалізацією займається компанія Nord Stream 2 AG. Протяжність газопроводу, що веде до Німеччини, повинна скласти більше 1200 км, сукупна потужність - 55 млрд куб. м щорічно. Проект реалізує російський "Газпром" спільно з Royal Dutch Shell, Engie, OMV, Uniper і Wintershall.