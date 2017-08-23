"Високо піднімаємо вгору наш державний стяг і схиляємо голови у пам'ять про тих, хто під його небесно-золотим кольором віддав життя за Україну, за її волю, за честь, славу, за народ"

У Києві на Софійській площі Президент України Петро Порошенко урочисто підняв державний прапор.

"Дорогий український народе! Сьогодні ми відзначаємо день державного прапора. Високо піднімаємо вгору наш державний стяг і схиляємо голови у пам’ять про тих, хто під його небесно-золотим кольором віддав життя за Україну, за її волю, за честь, славу, за народ.

Теперішній рік, - час сторіччя початку української національної революції минулого сторіччя 1917 року. Наш синьо-жовтий прапор став символом Української Народної Республіки, згодом Західноукраїнської Народної Республіки. І саме під цим прапором тут на Софійському майдані 22 січня 1919 року відбулася історична злука обох молодих держав в єдину соборну країну", - сказав Порошенко, піднявши прапор, повідомляє "112 Україна".

Разом із Петром Порошенком прапор піднімали п'ятеро військовослужбовців - полковник Давид Чубінашвілі, майор Євген Коваль, капітан Роман Скоробака, лейтенант Тарас Кучма і старшина Кирило Щукін. Їх імена назвав у своїй промові Президент України, підкресливши велику роль українських захисників.

"Утвердження незалежності – це відповідальність нашого покоління і незалежність дала нам цей шанс. Ми не маємо права його змарнувати. Доля незалежної держави залежить від кожного з нас, але головним гарантом є наші збройні сили – Збройні сили України, Національна гвардія, інші силові структури, які боронять Україну від російської агресії. Це вони у 2014 році звільнили від окупації більшу частину Донбасу, - сотні українських населених пунктів.

Тому почесна місія підняти державний прапор сьогодні заслужено випала п’ятьом воїнам – визволителям Луганщини і Донеччини, - полковник Давид Чубінашвілі, майор Євген Коваль, капітан Роман Скоробака, лейтенант Тарас Кучма і старшина Кирило Щукін. Ризикуючи життям вони свого часу встановлювали синьо-жовті прапори над Золотим, Красним Лиманом, Станицею Луганською та Торецьком", - зауважив Порошенко.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко наголосив на важливості консолідації суспільства перед зовнішніми та внутрішніми загрозами.