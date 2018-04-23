Порошенко уточнив, чому ініціювання надання автокефалії УПЦ не раптове
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
"Якщо ставиться питання, чому ми саме зараз підійшли до цього процесу, хочу сказати, що це точно не так… Ключовим елементом моєї передвиборчої кампанії перед президентськими виборами і після них я сказав, що ставлю перед собою завдання зробити все, щоб в Україні була помісна автокефальна Українська Православна церква", - заявив він.
Порошенко наголосив, що "займався цим усі 4 роки і парламент не вперше звернувся до його Всесвятості патріарха Константинопольського Варфоломея".
"У попередніх ситуаціях ми не отримали жодної відповіді на звернення, ніколи", - зазначив президент.
Крім того, він назвав п’ятою колоною фракцію "Опозиційний блок", яка відмовилась підтримати відповідне звернення Порошенка у парламенті 19 квітня.
"Настільки важливо було звернення президента і парламенту, який об’єднує абсолютну більшість усіх політичних сил, і від влади і від опозиції. По факту лише одна політична сила виступила проти, виявившись такою собі п’ятою колоною", - наголосив Порошенко.
За його словами, "дуже вони сподівалися на те, що в парламенті в той день і під час голосування проллється кров і це побачить весь світ".
Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала звернення президента Петра Порошенка про створення Української помісної автокефальної церкви.
17 квітня Петро Порошенко повідомив, що вирішив звернутися до Вселенського патріарха щодо створення автокефалії помісної церкви в Україні та закликав парламентарів підтримати таку його ініціативу.
18 квітня президент України Петро Порошенко зустрівся з представниками українських церков. Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет та предстоятель Української автокефальної православної церкви Макарій передали главі держави звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про надання українській церкві Томосу про автокефалію.
У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про підтримку звернення президента Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання декрету про автокефалію православної церкви в Україні.
УПЦ Київського патріархату закликало УПЦ МП підтримати створення помісної церкви. В УПЦ МП заявили, що немає ніяких підстав для визнання іншої православної церкви.
Помісна церква — це об'єднання всіх православних вірян, яке створюється за територіальним принципом. Помісна церква виступає на противагу вселенській, стає незалежною та самоврядною на території певної держави і зазвичай узгоджується з політико-адміністративним поділом та державними кордонами.
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