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Порошенко в Авдіївці запустив новий газопровід

Президент у неділю приїхав до прифронтового міста
Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до Авдіївки 26 серпня дав старт повноцінній роботі магістрального газопроводу Очеретине - Авдіївка, який забезпечить місто газопостачанням з підконтрольної Києву території.
Порошенко в Авдіївці запустив новий газопровід Фото: Лазаренко Микола

Після промови Президент висловив намір відвідати будинки місцевих жителів з надією скуштувати борщу, приготовленого "на українському газі", передає "112 Україна".

"Зараз ми домовилися, що заїдемо в одне-два помешкання і подивимося, як працює газова горілка. Може, хтось борщу приготує, вже на українському газі? (сміється, - ред.). Я думаю, що це свято, яке необхідно відсвяткувати", - сказав глава держави.

У ході виступу Порошенко також заявив, що має намір закликати країни ЄС допомагати населеним пунктам Донбасу.

Зазначимо, що про відновлення газопостачання Авдіївки в ОДА заявляли ще 20 серпня. Тоді ж глава адміністрації заявив, що протягом найближчих днів з газом будуть жителі населених пунктів Ясинуватського району.

Нагадаємо, газ до Авдіївки подавали через магістральний газопровід Макіївка - Авдіївка. Влітку 2017 року ділянку газопроводу було пошкоджено внаслідок чергового обстрілу з боку бойовиків. Таким чином, без газу залишилися 20 тис. жителів Авдіївки і населених пунктів Ясинуватського району.

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26 08 2018 16:50
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