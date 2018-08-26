Порошенко в Авдіївці запустив новий газопровід
Після промови Президент висловив намір відвідати будинки місцевих жителів з надією скуштувати борщу, приготовленого "на українському газі", передає "112 Україна".
"Зараз ми домовилися, що заїдемо в одне-два помешкання і подивимося, як працює газова горілка. Може, хтось борщу приготує, вже на українському газі? (сміється, - ред.). Я думаю, що це свято, яке необхідно відсвяткувати", - сказав глава держави.
У ході виступу Порошенко також заявив, що має намір закликати країни ЄС допомагати населеним пунктам Донбасу.
Зазначимо, що про відновлення газопостачання Авдіївки в ОДА заявляли ще 20 серпня. Тоді ж глава адміністрації заявив, що протягом найближчих днів з газом будуть жителі населених пунктів Ясинуватського району.
Нагадаємо, газ до Авдіївки подавали через магістральний газопровід Макіївка - Авдіївка. Влітку 2017 року ділянку газопроводу було пошкоджено внаслідок чергового обстрілу з боку бойовиків. Таким чином, без газу залишилися 20 тис. жителів Авдіївки і населених пунктів Ясинуватського району.
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