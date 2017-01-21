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На давоських зустрічах питання звільнення заручників піднімалося як пріоритетне, – Ірина Геращенко

Звільнення заручників є пріоритетним питанням для Президента України Петра Порошенка
Питання звільнення українських в’язнів з полону Петро Порошенко порушує на кожній міжнародній зустрічі, зокрема, і на форумі в Давосі.
На давоських зустрічах питання звільнення заручників піднімалося як пріоритетне, – Ірина Геращенко Фото: tv24

Про це на своїй сторінці у Facebook зауважила член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України Ірина Геращенко, повідомляє Укрінформ.

"Не все можна говорити, не про всі кроки і зусилля розповідати публічно (поки не досягли результату), але немає такої міжнародної зустрічі, де б Президент не піднімав питання заручників – і тих, хто в РФ, і тих, хто на окупованих територіях. Й на давоських зустрічах також піднімалося питання звільнення заручників як пріоритетне – і під час діалогу Президента з новообраним Генсеком ООН, і з президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста, і з іншими світовими лідерами",  – написала вона.

Геращенко додала, що про бранців Кремля журналістів Романа Сущенка і Миколу Семену та режисера Олега Сенцова українська делегація говоритиме в ПАРЄ 24 січня під час розгляду питання про свободу слова в Європі і напади на журналістів.

"І, звичайно, ми порушуватимемо питання заручників на окупованих територіях – наших військових і цивільних, й бранців Кремля, в тому числі кримських татар, під час вільних дебатів та обговорення моніторингової доповіді по ситуації в Україні. Боремося за звільнення заручників на всіх міжнародних майданчиках",  – зазначила Геращенко.

Вона нагадала, що минулого року завдяки зусиллям Президента, дипломатів та членів мінської групи вдалося витягти трьох бранців Кремля і близько 20 заручників з окупованих територій.

Зауважимо, що після відносного затишшя на Новий рік і Різдво, ситуація в зоні бойових дій на Донбасі знову загострилася.

 

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