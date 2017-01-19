Порошенко в Давосі провів переговори з прем'єром Нідерландів щодо безвізу для українців
Під час розмови Порошенко порушив питання ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, - повідомляє прес-служба голови держави,
Рютте зі свого боку запевнив, що Нідерланди підтримують Україну в питанні необхідності продовження санкцій тиску на Росію до повного виконання Мінських угод і повернення Криму, а також у питанні запровадження безвізового режиму для громадян України.
Також Порошенко і Рютте обговорили, як притягнути до відповідальності винних у катастрофі рейсу МН17.
Зазначимо, що сьогодні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі виникла жвава дискусія між прем'єром Нідерландів Марком Рютте та президентом Європарламенту Мартіном Шульцом щодо більш тісної інтеграція Євросоюзу.
Як повідомляв iPress.ua, у Нідерландах рух "Форум за демократію", який стояв біля витоків референдуму щодо ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, подав в суд на уряд, щоб перешкодити ратифікувати Угоду.
Нагадаємо, що уряд Нідерландів погодив документи на ратифікацію Угоди про асоціацію України з Європейський союзом.
Відзначимо, що Нідерланди вимагатимуть від ЄС гарантій про те, що Угода про асоціацію з Україною не міститиме додаткових зобов'язань безпекового або фінансового характеру.
Раніше Нідерланди пригрозили відмовитися від ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, наполягаючи на тому, щоб Угода не давала Україні оборонних гарантій і не була кроком до членства в ЄС.
Також стало відомо, що Уряд Нідерландів внесе на розгляд верхньої палати парламенту (Сенату) для ратифікації Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом після 15 березня 2017 року.
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