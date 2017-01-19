Порошенко в Давосі провів переговори з прем'єром Нідерландів щодо безвізу для українців

На зустрічі також обговорювали санкції проти Росії і катастрофу MH17

Президент Петро Порошенко під час свого візиту в Давос зустрівся з прем'єром Нідерландів Марком Рютте.

Під час розмови Порошенко порушив питання ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, - повідомляє прес-служба голови держави,

Рютте зі свого боку запевнив, що Нідерланди підтримують Україну в питанні необхідності продовження санкцій тиску на Росію до повного виконання Мінських угод і повернення Криму, а також у питанні запровадження безвізового режиму для громадян України.

Також Порошенко і Рютте обговорили, як притягнути до відповідальності винних у катастрофі рейсу МН17.

Зазначимо, що сьогодні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі виникла жвава дискусія між прем'єром Нідерландів Марком Рютте та президентом Європарламенту Мартіном Шульцом щодо більш тісної інтеграція Євросоюзу.

Як повідомляв iPress.ua, у Нідерландах рух "Форум за демократію", який стояв біля витоків референдуму щодо ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, подав в суд на уряд, щоб перешкодити ратифікувати Угоду.

Нагадаємо, що уряд Нідерландів погодив документи на ратифікацію Угоди про асоціацію України з Європейський союзом.