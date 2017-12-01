Порошенко в Миколаєві вручив ордери на квартири для сімей 15 учасників АТО Президент висловив упевненість, що "ЗСУ забезпечать нашу перемогу"

Президент Петро Порошенко в Миколаєві вручив ордери на квартири для сімей 15 військовослужбовців - учасників АТО, які отримали інвалідність через поранення в бойових діях.

Фото: president.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба голови держави. "Ми знаходимо можливість будувати заводи, елеватори, нові комплекси і портову інфраструктуру, створювати робочі місця. Не забираючи першочергової уваги з розвитку нових, патріотичних, професійних і кращих українських Збройних сил", - сказав президент на зустрічі з військовими. Президент висловив упевненість, що "ЗСУ забезпечать нашу перемогу". Голова держави запевнив, що і надалі, незважаючи на обмежені бюджетні ресурси, буде зроблено все можливе для того, щоб "забезпечити гідне життя кращим громадянам України". Нагадаємо, 4 січня Порошенко підписав закон про дострокову пенсію для учасників АТО.

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