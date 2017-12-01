CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Петро Порошенко в Миколаєві вручив ордери на квартири для сімей 15 військовослужбовців - учасників АТО, які отримали інвалідність через поранення в бойових діях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко в Миколаєві вручив ордери на квартири для сімей 15 учасників АТО
Президент висловив упевненість, що "ЗСУ забезпечать нашу перемогу"
Фото: president.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба голови держави.
"Ми знаходимо можливість будувати заводи, елеватори, нові комплекси і портову інфраструктуру, створювати робочі місця. Не забираючи першочергової уваги з розвитку нових, патріотичних, професійних і кращих українських Збройних сил", - сказав президент на зустрічі з військовими.
Президент висловив упевненість, що "ЗСУ забезпечать нашу перемогу".
Голова держави запевнив, що і надалі, незважаючи на обмежені бюджетні ресурси, буде зроблено все можливе для того, щоб "забезпечити гідне життя кращим громадянам України".
Нагадаємо, 4 січня Порошенко підписав закон про дострокову пенсію для учасників АТО.
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