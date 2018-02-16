Порошенко в Мюнхені показав прапор ЄС з Авдіївки

"Я показую цей прапор, щоб підтвердити, що події на Донбасі стосуються не тільки України, вони стосуються Європи, світу, безпеки і стабільності"

Президент України Петро Порошенко, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, продемонстрував присутнім прапор ЄС з Авдіївки.

Порошенко заявив, що російська агресія проти України в 2014 році стала найсерйознішим і цинічним нападом на демократичні цінності.

"Ми живемо в часи, коли Росія постійно піддає світ на глобальну кризу з кібербезпекою. Росія задіяна в кількох полях битви. І не кожен розуміє деструктивну роль таких дій. Але зло, яке несе Кремль - це війна", - сказав Президент.

Також Порошенко продемонстрував присутнім прапор ЄС.

"Я хочу вам продемонструвати прапор ЄС, який я привіз з Авдіївки. Це саме там, де Росія спробувала організувати гуманітарну кризу. Я показую цей прапор, щоб підтвердити, що події на Донбасі стосуються не тільки України, вони стосуються Європи, світу, безпеки і стабільності", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, що Порошенко закликав у Мюнхені не визнавати результати майбутніх виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.