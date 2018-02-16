Порошенко в Мюнхені показав прапор ЄС з Авдіївки
Порошенко заявив, що російська агресія проти України в 2014 році стала найсерйознішим і цинічним нападом на демократичні цінності.
"Ми живемо в часи, коли Росія постійно піддає світ на глобальну кризу з кібербезпекою. Росія задіяна в кількох полях битви. І не кожен розуміє деструктивну роль таких дій. Але зло, яке несе Кремль - це війна", - сказав Президент.
Також Порошенко продемонстрував присутнім прапор ЄС.
"Я хочу вам продемонструвати прапор ЄС, який я привіз з Авдіївки. Це саме там, де Росія спробувала організувати гуманітарну кризу. Я показую цей прапор, щоб підтвердити, що події на Донбасі стосуються не тільки України, вони стосуються Європи, світу, безпеки і стабільності", - резюмував Порошенко.
Нагадаємо, що Порошенко закликав у Мюнхені не визнавати результати майбутніх виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків