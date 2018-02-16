Порошенко закликав не визнавати вибори президента Росії в анексованому Криму
"Ні визнанню російських президентських виборів в окупованому Криму!", - заявив П.Порошенко в ході виступу на панельній дискусії "Оборонне співробітництво в ЄС і НАТО: більш європейське, більш тісне, більш дієздатне?" в рамках 54-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки, інформує "Інтерфакс-Україна".
Глава української держави також виступив проти відновлення роботи російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи і проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".
"Ні відновленню російських вірчих грамот в ПАРЄ! Ні примирливим візитам в Москву для пошуку економічної вигоди заради власної користі! Ні "Північному потоку-2", який не представляє економічних інтересів, а є політичною і енергетичною експансією Росії!", - сказав Порошенко.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підтвердив, що провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і обговорив обмін заручниками і введення миротворчої місії ООН на Донбасі.
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