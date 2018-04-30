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Порошенко: в перші місяці АТО вдалося звільнити 200 населених пунктів

За словами Президента, формат АТО зруйнував плани Росії в Україні
Президент Петро Порошенко заявляє, що в перші місяці з початку АТО ЗСУ вдалося звільнити більше 200 населених пунктів.
Порошенко: в перші місяці АТО вдалося звільнити 200 населених пунктів Фото: unian.ua

Про це глава держави заявив на нараді з військовим керівництвом по зміні формату операції, передає прес-служба Президента.

"Дві третини території Донбасу, починаючи з блискучої операції по звільненню Слов’янська, потім був Лисичанськ, Сєвєродонецьк, звільнений Маріуполь, пішли далі – Краматорськ, Костянтинівка. Ще раз наголошую 200 населених пунктів були звільнені в перші місяці, починаючи з травня і закінчуючи серпнем", - нагадав Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, на Донбасі офіційно закінчується антитерористична операція, а замість неї розпочинається Операція об’єднаних сил (ООС).

Зміна формату АТО на ООС прописана у законі про реінтеграцію Донбасу, яку президент підписав 20 лютого. Відтепер саме на Об’єднаний оперативний штаб покладаються повноваження щодо регуляції ситуації у зоні бойових дій на сході України, замість штабу АТО.

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