Порошенко в першій телефонній розмові з Макроном обговорив Донбас і саміт G7

Макрон підтримує Україну в питаннях боротьби з агресією Росії

Увечері 24 травня президент України Петро Порошенко провів перший телефонну розмову з новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як повідомляє прес-служба АПУ, лідери двох країн погодилися з необхідністю активізувати роботу у Нормандському форматі.

Макрон і Порошенко обговорили тему нинішньої ситуації на Донбасі.

"Президент України навів факти порушення Мінських домовленостей Росією і підтримуваними нею бойовиками", - зазначає прес-служба глави держави.

Вказується також, що Порошенко запросив Макрона відвідати Україну.

Нагадаємо, інавгурація Макрона пройшла 14 травня. У свій перший іноземний візит він відвідав Німеччину. Обидві країни разом з Україною і Росією входять до так званої нормандської четвірки - междуародного майданчику, де сторони ведуть переговори про припинення війни на Донбасі.

Раніше український президент за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель робота в Нормандському форматі буде активізована найближчим часом.