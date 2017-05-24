Порошенко в першій телефонній розмові з Макроном обговорив Донбас і саміт G7
Як повідомляє прес-служба АПУ, лідери двох країн погодилися з необхідністю активізувати роботу у Нормандському форматі.
Макрон і Порошенко обговорили тему нинішньої ситуації на Донбасі.
"Президент України навів факти порушення Мінських домовленостей Росією і підтримуваними нею бойовиками", - зазначає прес-служба глави держави.
Вказується також, що Порошенко запросив Макрона відвідати Україну.
Нагадаємо, інавгурація Макрона пройшла 14 травня. У свій перший іноземний візит він відвідав Німеччину. Обидві країни разом з Україною і Росією входять до так званої нормандської четвірки - междуародного майданчику, де сторони ведуть переговори про припинення війни на Донбасі.
Раніше український президент за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель робота в Нормандському форматі буде активізована найближчим часом.
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