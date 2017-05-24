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Порошенко в першій телефонній розмові з Макроном обговорив Донбас і саміт G7

Макрон підтримує Україну в питаннях боротьби з агресією Росії
Увечері 24 травня президент України Петро Порошенко провів перший телефонну розмову з новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном.
Порошенко в першій телефонній розмові з Макроном обговорив Донбас і саміт G7 Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Як повідомляє прес-служба АПУ, лідери двох країн погодилися з необхідністю активізувати роботу у Нормандському форматі.

Макрон і Порошенко обговорили тему нинішньої ситуації на Донбасі.

"Президент України навів факти порушення Мінських домовленостей Росією і підтримуваними нею бойовиками", - зазначає прес-служба глави держави.

Вказується також, що Порошенко запросив Макрона відвідати Україну.

Нагадаємо, інавгурація Макрона пройшла 14 травня. У свій перший іноземний візит він відвідав Німеччину. Обидві країни разом з Україною і Росією входять до так званої нормандської четвірки - междуародного майданчику, де сторони ведуть переговори про припинення війни на Донбасі.

Раніше український президент за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель робота в Нормандському форматі буде активізована найближчим часом.

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