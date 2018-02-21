Порошенко в суді не погодився, що Росію було визнано агресором лише в 2016 році

Президент під час допиту заявив, що не зміг особисто з'явитися в Оболонський суд у зв'язку з завантаженістю

Президент України Петро Порошенко, надаючи свідчення у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, не погодився, що Росію визнано агресором лише в 2016 році.

Президент заявив, що з позиції міжнародного права у Росії не було підстав діяти стосовно Криму таким чином, як РФ це робила, починаючи з лютого 2014 року.

"З позиції міжнародного права країна-агресор РФ не мала жодних підстав діяти у спосіб, який вона продемонструвала, починаючи з 20 лютого 2014 року. Думаю, що буде можливість задати це запитання тим, хто ухвалював рішення про початок агресії проти України з боку РФ", - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання сторони держобвинувачення про причини військової окупації Криму, передає "Інтерфакс-Україна".

Водночас Президент не погодився з позицією про те, що РФ було визнано агресором лише в 2016 році.

"Якщо ви уважно вивчите резолюцію Генасамблеї ООН від березня 2014 року, то в ній рішуче засуджувалася анексія Криму, і це знайшло своє підтвердження в рішеннях вищого законодавчого органу України - Верховної Ради", - сказав він.

Нагадаємо, що допит Президента Петра Порошенка як свідка відбувається у режимі відеоконференції з будівлі Адміністрації глави держави.

Порошенко під час допиту заявив, що не зміг особисто з'явитися в Оболонський суд у зв'язку з завантаженістю.

"Сьогодні вранці відбулася нарада з керівництвом Збройних сил по імплементації підписаного вчора закону про реінтеграцію Донбасу, тому що ми повинні буквально протягом годин і днів перебудувати управління обороною держави на сході. Завершилося це о 13:40", - сказав Порошенко.

За словами Президента, наступна зустріч в його графіку заплановано на 15:30.

"З 14:00 я беру участь в засіданні суду, о 15:30 у мене перша міжнародна зустріч. Йдеться про керівництво зовнішньополітичного відомства Данії. Після цього передбачено один публічний захід і два міжнародних, в тому числі який буде висвітлюватися в прямому ефірі", - додав Порошенко.