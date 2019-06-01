Порошенко, Варфоломій та Епіфаній привітали українців з Різдвом, - ВІДЕО

Текст привітання оприлюднено на сайті українського президента.

Вселенський Патріарх Варфоломій:

Підписання Томосу – це особлива місія. І це радість не тільки для українців, які живуть в Україні, але і за її межами. Ви народилися для Христа, але хрещення отримали від Константинополя. Бажаю, щоби маленький Ісус, який приніс мир на землю, приніс мир в Україну. Благодать новонародженого Спасителя хай благословить всіх українців у новому, 2019 році. Я буду завжди молитися за Україну, як і робив це до сьогоднішнього дня.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній:

Ми святкуємо не тільки цю велику радість приходу у світ нашого Спасителя, який прийшов заради нашого спасіння. Ми радіємо і покладаємо в подальшому нашу надію на Бога і віримо, що в прийдешньому новому 2019 році, отримавши цей великий дар – визнання автокефалії Української Православної церкви, ми об’єднаємо все українське православ’я навколо київського престолу. Ми віримо в те, що в наступному році запанує той довгоочікуваний мир в Україні: буде завершена війна на Сході, ми повернемо окуповані території, повернемо Крим і все в нас буде йти так, як ми цього прагнемо.

Президент Петро Порошенко:

Цього року Різдво для нас – особливо велике і особливо урочисте. Свято подвійне, бо Православна Церква України отримала Томос про автокефалію. Нашу давню Церкву, історія якої сягає часів рівноапостольного князя Володимира, ми, нарешті, визволили з московської неволі. І вона, рівна між рівними, увійшла у родину, яка тепер складається із п’ятнадцяти незалежних православних церков.

Я вітаю вас з Фанару, резиденції Вселенського Патріарха, де проходять урочистості з нагоди вручення Томосу. Різдво Христове – це насамперед родинне свято. І цього дня ми, українці, традиційно збираємося з рідними, близькими. Тож, як і більшість з вас, ми поспішаємо додому, до сімейної куті. Я всіх вітаю усіх із Різдвом Христовим. І так само – з народженням незалежної Православної Церкви України.

"Над вертепом звізда ясна світлом засіяла…" А українська зірка засяяла у "сузір'ї незалежних та рівних національних Церков" Саме таким сузір’ям, за словами Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, і є світове православ'я.