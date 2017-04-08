Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко вдячний Раді ЄС за рішення накласти санкції проти Росії

"Спроби обійти санкції цинічними схемами лише збільшуватимуть ціну за агресію"
Президент України Петро Порошенко привітав рішення Ради Євросоюзу накласти санкції проти російських громадян та компаній, залучених до незаконного постачання газових турбін Siemens до анексованого Криму.
Порошенко вдячний Раді ЄС за рішення накласти санкції проти Росії Фото: pravda.com.ua

"Вдячний Раді ЄС за остаточне рішення накласти санкції проти Росії за "прецедент Сіменс"!  Заслужена відповідь за неповагу до контрактних зобов'язань та потужний сигнал агресору щодо непохитної єдності і солідарності між столицями Європейського Союзу. Спільно з ЄС і надалі будемо на сторожі ефективного режиму санкцій, про що ми говорили під час Саміту Україна-ЄС у Києві", - написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Президент наголосив, що "спроби обійти санкції цинічними схемами лише збільшуватимуть ціну за агресію".

"І бути цьому, допоки не буде відновлено суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом!", - додав Порошенко.

Як відомо, Рада Європейського Союзу оголосила про введення щодо Росії нових персональних санкцій.

Зазначимо, німецький концерн Siemens може втратити від 100 до 200 мільйонів євро виручки в Росії через скандал з поставками турбін до тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 08 2017 18:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.