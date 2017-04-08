Порошенко вдячний Раді ЄС за рішення накласти санкції проти Росії

Президент України Петро Порошенко привітав рішення Ради Євросоюзу накласти санкції проти російських громадян та компаній, залучених до незаконного постачання газових турбін Siemens до анексованого Криму.

"Вдячний Раді ЄС за остаточне рішення накласти санкції проти Росії за "прецедент Сіменс"! Заслужена відповідь за неповагу до контрактних зобов'язань та потужний сигнал агресору щодо непохитної єдності і солідарності між столицями Європейського Союзу. Спільно з ЄС і надалі будемо на сторожі ефективного режиму санкцій, про що ми говорили під час Саміту Україна-ЄС у Києві", - написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Президент наголосив, що "спроби обійти санкції цинічними схемами лише збільшуватимуть ціну за агресію".

"І бути цьому, допоки не буде відновлено суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом!", - додав Порошенко.