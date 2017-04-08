Порошенко вдячний Раді ЄС за рішення накласти санкції проти Росії
"Вдячний Раді ЄС за остаточне рішення накласти санкції проти Росії за "прецедент Сіменс"! Заслужена відповідь за неповагу до контрактних зобов'язань та потужний сигнал агресору щодо непохитної єдності і солідарності між столицями Європейського Союзу. Спільно з ЄС і надалі будемо на сторожі ефективного режиму санкцій, про що ми говорили під час Саміту Україна-ЄС у Києві", - написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
Президент наголосив, що "спроби обійти санкції цинічними схемами лише збільшуватимуть ціну за агресію".
"І бути цьому, допоки не буде відновлено суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом!", - додав Порошенко.
Як відомо, Рада Європейського Союзу оголосила про введення щодо Росії нових персональних санкцій.
Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.
Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".
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