Порошенко ветував новий закон про дипслужбу
Як повідомляється на сайті українського парламенту, законопроект №7322 4 травня 2018 року президент повернув зі своїми пропозиціями.
Власне пропозиції президента до проекту закону на сайті Ради поки відсутні.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект №7322 в першому читанні 7 грудня 2017 року, а у другому і повністю – 5 квітня 2018 року.
За чинним законодавством, послів, представників України і глав місій при міжнародних організаціях призначатиме і звільнятиме президент України за поданням міністра закордонних справ. Однак МЗС зобов'язане буде провести консультації у профільному комітеті Верховної Ради перед внесенням президенту подання про призначення посла або глави місії при міжнародній організації.
Згідно із законопроектом, порядок ротації дипломатів визначатиме МЗС, однак вона є обов'язковою умовою проходження дипломатичної служби. Терміни довгострокових відряджень дипломатів становитимуть до чотирьох років у країнах із нормальним кліматом і стабільною безпекою і до трьох років у державах зі складними кліматичними умовами або складною ситуацією з безпекою. Законопроект передбачає, що час між довгостроковими відрядженнями має становити 2-4 роки. Дипломати можуть відмовитися від ротації певну кількість разів і у прописаних законом випадках. Документ передбачає, що дипломатичні посади в органах дипслужби поділяються на три категорії – "А", "Б" і "В" – залежно від порядку призначення, характеру і обсягу повноважень.
Закон вступить у силу через шістьох місяців після його публікації, а чинний закон "Про дипломатичну службу" втратить силу.
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