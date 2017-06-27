Порошенко ветував закон про мораторій на стягнення заборгованості з "Чорноморнафтогазу"

Пропозиції глави держави до цього закону наразі відсутні на сайті парламенту

Президент України Петро Порошенко наклав вето на закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у зв'язку з тимчасовою окупацією території України", яким встановлюється мораторій на стягнення заборгованості з "Чорноморнафтогазу".

Цей закон (законопроект №5370) повернуто з пропозиціями Президента в понеділок, 26 червня, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на офіційний сайт Верховної Ради України.

Водночас пропозиції глави держави до цього закону наразі відсутні на сайті парламенту.

На підпис Президентові документ було подано місяць тому - 26 травня.

Верховна Рада України ухвалила цей закон у другому читанні і в цілому 18 травня 2017 року 233 голосами народних депутатів.

Згідно з документом, у період дії мораторію підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень. Крім того, підлягають зняттю накладені раніше арешти на рухоме майно підприємства.

При цьому надані "Чорноморнафтогазу" спеціальні дозволи на користування надрами на окупованій території, термін дії яких закінчився в період анексії Криму, будуть автоматично продовжені на період тимчасової окупації.

Як відомо, у березні 2014 року внаслідок анексії Криму Російською Федерацією "Чорноморнафтогаз" втратив доступ до виробничих потужностей і газових родовищ на півострові та шельфі.

Нині товариство зареєстроване в Києві, вживає заходів щодо налагодження господарської діяльності, відновлює втрачені документи та формує доказову базу для міжнародних судів проти Російської Федерації.