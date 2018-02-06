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Порошенко відбув до Іспанії з першим офіційним візитом

У президента України заплановані зустрічі з королем Іспанії Феліпе VI, новопризначеним прем’єр-міністром Педро Санчесом, головою Конгресу депутатів Аною Марією Пастор та представниками ділових кіл Іспанії
Президент України Петро Порошенко відбув до Королівства Іспанія з першим офіційним візитом.
Порошенко відбув до Іспанії з першим офіційним візитом Фото: president.gov.ua

Ввізит триватиме з 2 по 4 червня, повідомляє прес-служба голови української держави.

Зокрема, на ці дні у Порошенка заплановані зустрічі з королем Іспанії Феліпе VI, новопризначеним прем’єр-міністром Педро Санчесом, головою Конгресу депутатів Аною Марією Пастор та представниками ділових кіл Іспанії.

Окрім цього, під час візиту Президент України разом з української громадою Іспанії візьме участь у молитві за мир в Україні, яка відбудеться в Кафедральному соборі Альмудена Мадрида.

"У рамках програми перебування також заплановано відвідання регіону Галісія, де відбудеться зустріч з головою уряду Галісії Альберто Нуньєсом Фейхоо", - додається у повідомленні.

При цьому в Адміністрації Президента підкреслюють, що візит глави української держави стане першим візитом іноземного лідера з моменту призначення нового прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, а також є першим за останні 22 роки офіційним візитом президента України до Іспанії.

Раніше повідомлялось, що в іспанському парламенті зібрали 180 голосів для висловлення вотуму недовіри прем'єр-міністру країни Маріано Рахою. Зазначимо, що для висловлення вотуму необхідно 176 голосів.

Нагадаємо, у травні уже проходили дебати щодо висловлення недовіри прем’єр-міністру країни Маріано Рахою.

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02 06 2018 14:57
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