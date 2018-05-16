ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко відкликав законопроект № 8297, який передбачає позбавлення українського громадянства за участь у голосуванні під час так званих "виборів" на території анексованого Криму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко відкликав законопроект про позбавлення громадянства за участь у "виборах" в Криму
Сьогодні документ мав розглянути комітет ВР з прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин
Фото: odessa-daily.com.ua
Відповідні зміни датовано 16 травня поточного року, пише "112 Україна".
Як відомо, Порошенко зареєстрував документ у парламенті 19 квітня та позначив його, як невідкладний. Законопроект визначав не добровільним отримання російського паспорту мешканцем Криму внаслідок анексії півострова. Разом з тим, участь у так званих "виборах", які проводила Росія, - це підстава для позбавлення українського громадянства.
Нагадаємо, Верховна Рада визнала протиправним голосування за президента Російської Федерації на території анексованого Криму. "За" відповідну постанову № 8168-1 проголосували 255 народних депутатів.
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