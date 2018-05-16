Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко відкликав законопроект про позбавлення громадянства за участь у "виборах" в Криму

Сьогодні документ мав розглянути комітет ВР з прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин
Президент України Петро Порошенко відкликав законопроект № 8297, який передбачає позбавлення українського громадянства за участь у голосуванні під час так званих "виборів" на території анексованого Криму.
Порошенко відкликав законопроект про позбавлення громадянства за участь у "виборах" в Криму Фото: odessa-daily.com.ua

Відповідні зміни датовано 16 травня поточного року, пише "112 Україна".

Як відомо, Порошенко зареєстрував документ у парламенті 19 квітня та позначив його, як невідкладний. Законопроект визначав не добровільним отримання російського паспорту мешканцем Криму внаслідок анексії півострова. Разом з тим, участь у так званих "виборах", які проводила Росія, - це підстава для позбавлення українського громадянства.

Нагадаємо, Верховна Рада визнала протиправним голосування за президента Російської Федерації на території анексованого Криму. "За" відповідну постанову № 8168-1 проголосували 255 народних депутатів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 05 2018 15:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА

Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.