Порошенко відкидає заяви щодо Криму, як про "завершену справу"

За його словами, Росія намагається використати проти демократичного суспільства його досягнення

Президент України Петро Порошенко відкидає заяви тих, хто говорить про анексію Криму як завершену справу.

Про це він заявив на засіданні ПАРЕ у Страсбурзі 11 жовтня у відповідь на заяву президента Чехії Мілоша Земана.

"Я рішуче відкидаю твердження тих, хто говорить про Крим, як про звершену справу", - сказав Порошенко.

За його словами, Росія намагається використати проти демократичного суспільства його досягнення.

"В 1950 році Черчілль, ідейний батько Ради Європи звернувся до цієї Асамблеї на тлі загрози, яка постала перед демократичною Європою від Радянського Союзу. Він зазначив, що Москва має великі можливості для створення неприємностей. Він сказав дуже важливу річ для перспектив цієї Асамблеї, - "або ми доведемо своє значення, вагу та цінність для Європи, або ми зазнаємо поразки". Пам'ятаючи ці мудрі слова, я рішуче відкидаю твердження тих, хто говорить про Крим, як про завершену справу, - ця трибуна була створена не для закликів про умиротворення, як і не для закликів торгуватися територіями за гроші, нафту чи газ. Цього ніколи не станеться", - заявив глава держави.

Він додав, що трибуна ПАРЄ була створена для захисту цінностей та принципів , у тому числі у разі необхідності. "Така необхідність настала сьогодні", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.

Зазначимо, заява Мілоша Земана про необхідність "купити" згоду Києва на анексію Криму не зустріла обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.

В Україні з обуренням сприйняли висловлювання президента Мілоша Земана під час його виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.