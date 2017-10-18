Порошенко відмовився зустрітися з представниками "великої політичної реформи", - Найєм

Президент вирішив, що він хоче зустрітися тільки з частиною групи

Президент України Петро Порошенко не захотів зустрітися з представниками акції "Велика політична реформа".

"Разом зі мною прийшли Світлана Заліщук, Сергій Лещенко, Юрій Левченко та Юрій Дерев'янко. Президент вирішив, що він хоче зустрітися тільки з частиною нашої групи (крім Левченко і Дерев'янко), що для нас є неприйнятним", - написав у Facebook народний депутат від БПП Мустафа Найєм.

"Проте, президенту вже відомо, з якою метою ми приходили", - додав Найєм.

"Минуло понад півтори доби з початку акції під Верховної ради. На цей момент є розуміння, як будуть виконуватися два з трьох наших вимог - парламент проголосує за законопроекти про недоторканність і розглядати закони про виборчу систему

Але до сих пір немає жодної відповіді щодо третьої вимоги - закону про антикорупційне суді. Зараз це прерогатива президента - м'яч повністю на його боці", - пише нардеп.

"У парламенті зареєстрований відповідний законопроект з позитивним висновком Венеціанської комісії, в якому підкреслюється, що цей закон повинен внести президент.

Тим часом, глава держави намагається зняти з себе відповідальність і не публічно, через різних представників пропонує парламенту створити робочу групу, яка як підказує досвід, затягне прийняття рішення на невизначений час", - зауважив Найєс.

"Ми прийшли повідомити президенту про готовність авторів законопроекту про антикорупційне суді відкликати свій варіант закону і отримати відповідь, коли він готовий зареєструвати свій законопроект про антикорупційне суді", - резюмував Мустафа.

Раніше в Адміністрації Президента підтвердили, що Петро Порошенко має намір зустрітися з народним депутатом від БПП Мустафою Найємом, інформує "Українська правда" з посилання на джерело у прес-службі АП.

"До приймальні президента України звернувся народний депутат Мустафа Найєм. Петро Порошенко підтвердив, що готовий зустрітися з ним віч-на-віч. Про інших учасників зустрічі не йшлося", – сказали у прес-службі.

За інформацією УП, зустріч мала відбутися о 19-ій годині.

Нагадаємо, що 17 жовтня під будівлею Верховної Ради розпочалась акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу". Під будівлею Верховної Ради перебували близько 200 учасників акції з вимогою "великої політичної реформи".

Відзначимо, що сьогодні, 18 жовтня, біля наметового містечка учасників акції протесту під Верховною Радою стались сутички протестувальників із поліцією. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Згодом стало відомо, що нові сутички під парламентом виникли внаслідок відмови мітингувальників повернути захоплені вчора щити.