Порошенко відреагував на висловлювання Мураєва на адресу Сенцова

Президент Петро Порошенко заявив, що йому приємно було почути від родин українських політв'язнів засудження висловлювань "деяких народних депутатів" на адресу Олега Сенцова.

Про це він заявив 8 червня під час зустрічі зі студентами Національного університету ім. Т. Шевченка, передає "112 Україна".

"Зараз у мене була зустріч з родичами, батьками, дружинами, дітьми політичних в’язнів, які лише за відмову прийняти російське громадянство, здати український паспорт, прибрати український прапор перебувають у російській в'язниці… І мені приємно було побачити єдність родин ув'язнених, рішуче засудження, яке деякі народні депутати дозволили собі зробити з українських, тобто з неукраїнських, каналів, зокрема йдеться про Сенцова", – зазначив він.

Нагадаємо, що народний депутат Євген Мураєв (позафракційний) висловив свою думку про Олега Сенцова, якого незаконно утримують у Росії.

"Сенцова можна по-різному сприймати. З точки зору, що людина готувала підпали та вибухи: для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм. І час покаже, хто має рацію", - повідомив нардеп Євген Мураєв в ефірі "112 Україна".

Згодом Генпрокуратура відкрила провадження через заяву народного депутата Євгена Мураєва щодо українського політв'язня Олега Сенцова.