Порошенко відреагував на висловлювання Мураєва на адресу Сенцова
Про це він заявив 8 червня під час зустрічі зі студентами Національного університету ім. Т. Шевченка, передає "112 Україна".
"Зараз у мене була зустріч з родичами, батьками, дружинами, дітьми політичних в’язнів, які лише за відмову прийняти російське громадянство, здати український паспорт, прибрати український прапор перебувають у російській в'язниці… І мені приємно було побачити єдність родин ув'язнених, рішуче засудження, яке деякі народні депутати дозволили собі зробити з українських, тобто з неукраїнських, каналів, зокрема йдеться про Сенцова", – зазначив він.
Нагадаємо, що народний депутат Євген Мураєв (позафракційний) висловив свою думку про Олега Сенцова, якого незаконно утримують у Росії.
"Сенцова можна по-різному сприймати. З точки зору, що людина готувала підпали та вибухи: для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм. І час покаже, хто має рацію", - повідомив нардеп Євген Мураєв в ефірі "112 Україна".
Згодом Генпрокуратура відкрила провадження через заяву народного депутата Євгена Мураєва щодо українського політв'язня Олега Сенцова.
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