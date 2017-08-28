Порошенко відреагував на заклик Меркель і Макрона про дотримання "шкільного" перемир'я на Донбасі

Меркель і Макрон не побачили прогресу після останньої розмови 22 серпня

Президент України Петро Порошенко привітав заяву лідерів Німеччини і Франції з настійним закликом до нього і президента Російської Федерації про дотримання режиму припинення вогню на Донбасі в зв'язку з початком навчального року.

"Вітаю заяву лідерів Німеччини і Франції з настійним закликом, перш за все, до президента Росії, як країни-агресора і сторони конфлікту, забезпечити дотримання режиму припинення вогню в зв'язку з початком навчального року", - написав він у Facebook .

Він підкреслив, що зі свого боку доручив керівництву ЗСУ продовжувати дотримуватися оголошеного режиму тиші.

Питання перемир'я стало предметом наради Порошенка з військовим керівництвом в Краматорську в понеділок, 28 серпня.

"Режим припинення вогню з нагоди початку навчального року повинен вступити у всеосяжний характер, створивши сприятливі умови для просування мирного процесу з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", - написав він.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента України Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна виконати взяті на себе зобов'язання щодо припинення вогню на сході України. Такий крок став відповіддю на переговори в нормандському форматі 22 серпня, в ході якого сторони домовилися про новий режим тиші і необхідності імплементації Мінських переговорів в цілому.