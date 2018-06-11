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Порошенко відвідає Фінляндію 7-8 листопада

Президент візьме участь у заходах Європейської народної партії
Президент України Петро Порошенко 7-8 листопада відвідає Фінляндію, де візьме участь у конгресі Європейської народної партії і виступить на розширеному саміті.
Порошенко відвідає Фінляндію 7-8 листопада прес-служба Президента

У рамках робочого візиту у Президента відбудеться ціла низка двосторонніх зустрічей, в тому числі з президентом Європейської ради Дональдом Туском, президентом Фінляндії Саулі Ніїністьо, прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем, віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом і іншими лідерами інститутів і держав-членів Європейського Союзу, які представляють ЄНП, повідомляє прес-служба глави держави.

Президент, як йдеться на його сайті, планує порушити питання подальшої підтримки України з боку європейських партнерів у впровадженні реформ і відсічі російській агресії, в тому числі через продовження санкцій.

ЄНП - найбільше партійне об'єднання Європи, представлене в Європарпламенте більш ніж 200 депутатами з 751.

Нагадаємо, що минулими вихідними Порошенко літав до Туреччини для зустрічі з президентом Реджепом Ердоганом і Вселенським патріархом Варфоломієм.

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06 11 2018 14:49
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