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Порошенко відвідав звільнену Катеринівку і Золоте на Луганщині

Президент побував неподалік від лінії розмежування сторін на Донбасі
Президент України Петро Порошенко під час поїздки до Луганської області відвідав прифронтові населені пункти Золоте та Катеринівку.
Порошенко відвідав звільнену Катеринівку і Золоте на Луганщині Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Президент відвідав звільнену Катеринівку і Золоте на Луганщині, де побудовано контрольно-пропускний пункт через лінію зіткнення, але його роботу заблокували російські окупанти", - написав Цеголко.

Як відомо, Катеринівка та Золоте розташовані на самій лінії розмежування сторін. У Золотому українська сторона обладнала пункт пропуску громадян та автомобілів, відкриття якого тривалий час блокують бойовики "ЛНР".

Раніше Петро Порошенко заявив про відсутність прогресу у звільненні заручників на Донбасі протягом більше, ніж двох з половиною місяців.

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16 03 2018 16:07
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