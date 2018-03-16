НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко під час поїздки до Луганської області відвідав прифронтові населені пункти Золоте та Катеринівку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко відвідав звільнену Катеринівку і Золоте на Луганщині
Президент побував неподалік від лінії розмежування сторін на Донбасі
Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko
Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.
"Президент відвідав звільнену Катеринівку і Золоте на Луганщині, де побудовано контрольно-пропускний пункт через лінію зіткнення, але його роботу заблокували російські окупанти", - написав Цеголко.
Як відомо, Катеринівка та Золоте розташовані на самій лінії розмежування сторін. У Золотому українська сторона обладнала пункт пропуску громадян та автомобілів, відкриття якого тривалий час блокують бойовики "ЛНР".
Раніше Петро Порошенко заявив про відсутність прогресу у звільненні заручників на Донбасі протягом більше, ніж двох з половиною місяців.
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16 03 2018 16:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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