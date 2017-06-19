Порошенко відзначив державною нагородою Яценюка за безвіз
"За значний особистий внесок у реалізацію євроінтеграційних прагнень України, запровадження Європейським Союзом безвізового режиму, зміцнення міжнародного авторитету держави, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня Яценюка Арсенія Петровича", - йдеться в указі президента 19 червня.
З таким же поясненням Порошенко нагородив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня колишнього журналіста УНІАНу Сергія Воропаєва (посмертно), директора громадської організації "Інститут світової політики" Гетьманчук Альону, заступника глави Адміністрації президента Костянтина Єлісєєва, міністра МЗС Павла Клімкіна, надзвичайного і повноважного посла Андрія Олефірова, керівника Офісу УНІАН в ЄС Ірину Сомер, голову правління Міжнародного фонду "Відродження", наукового директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка та виконавчого директора громадської організації "Європа без бар’єрів" Ірину Сушко.
Як відомо, у ніч проти 11 червня, країни Євросоюзу офіційно скасували візовий режим для України, українці одразу після опівночі змогли потрапити не до всіх держав, оскільки все це відбуватиметься у чотири етапи.
Від початку запровадження безвізового режиму станом на ранок 19 червня кордон з країнами Європейського союзу перетнуло більше півмільйона громадян України.
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