Порошенко відзначив державними нагородами 75 військовослужбовців ЗСУ
Більшість військових, які отримали нагороди, були поранені у боях восени 2016 - взимку 2017 року в районі Авдіївки, Світлодарської дуги, на Маріупольському напрямку, інформує прес-служба глави держави.
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня відзначено 5 захисників. Зокрема, посмертно – старшого лейтенанта Василя Барановського та молодшого лейтенанта Максима Гринчишина. Орденом нагороджені також молодший лейтенант Костянтин Ільченко, підполковник Сергій Марценюк та лейтенант Микола Талда, які отримали поранення.
"Максим Гринчишин з вересня 2014 року з перервами героїчно виконував бойові завдання в зоні проведення АТО. 19 лютого 2017-го під час обстрілу бойовиками в районі Авдіївки отримав поранення несумісні з життям", - повідомили в АП.
Указом також нагороджені орденом "За мужність" ІІІ ступеня 36 військовослужбовців, з них 23 – посмертно. Ще 34 захисника відзначені медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".
Нагадаємо, що Петро Порошенко нагородив військовослужбовців 72 окремої механізованої бригади, які відзначилися під час захисту Авдіївки.
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