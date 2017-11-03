Більшість військових поранені у боях восени 2016 - взимку 2017 року в районі Авдіївки

Президент України Петро Порошенко відзначив державними нагородами 75 військовослужбовців ЗСУ, cеред нагороджених – 49 бійців, які отримали поранення, 26 військових нагороджено посмертно.

Більшість військових, які отримали нагороди, були поранені у боях восени 2016 - взимку 2017 року в районі Авдіївки, Світлодарської дуги, на Маріупольському напрямку, інформує прес-служба глави держави.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня відзначено 5 захисників. Зокрема, посмертно – старшого лейтенанта Василя Барановського та молодшого лейтенанта Максима Гринчишина. Орденом нагороджені також молодший лейтенант Костянтин Ільченко, підполковник Сергій Марценюк та лейтенант Микола Талда, які отримали поранення.

"Максим Гринчишин з вересня 2014 року з перервами героїчно виконував бойові завдання в зоні проведення АТО. 19 лютого 2017-го під час обстрілу бойовиками в районі Авдіївки отримав поранення несумісні з життям", - повідомили в АП.

Указом також нагороджені орденом "За мужність" ІІІ ступеня 36 військовослужбовців, з них 23 – посмертно. Ще 34 захисника відзначені медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

Нагадаємо, що Петро Порошенко нагородив військовослужбовців 72 окремої механізованої бригади, які відзначилися під час захисту Авдіївки.