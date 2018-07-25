CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Петро Порошенко в суботу, 28 липня, візьме участь у хресній ході Української православної церкви Київського патріархату з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко візьме участь у хресній ході УПЦ КП
Президент виступить перед вірянами на Володимирській гірці
Фото: president.gov.ua
Передбачається, що об 11:30 Київський патріархат почне хресну ходу з молитвою за Україну та єдину помісну православну церкву за маршрутом від Володимирського собору на бульварі Шевченка до Володимирської гірки, йдеться на сайті глави держави.
О 13:00 Порошенко буде виступати на Володимирській гірці біля пам'ятника князю Володимиру.
Нагадаємо, у хресній ході в Києві 27-28 липня, як очікується, візьмуть участь по 100 тисяч мирян Української православної церкви Київського і Московського патріархатів. Про це повідомив у вівторок, 24 липня, глава столичної поліції Андрій Крищенко.
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