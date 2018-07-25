Порошенко візьме участь у хресній ході УПЦ КП

Президент Петро Порошенко в суботу, 28 липня, візьме участь у хресній ході Української православної церкви Київського патріархату з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.

Передбачається, що об 11:30 Київський патріархат почне хресну ходу з молитвою за Україну та єдину помісну православну церкву за маршрутом від Володимирського собору на бульварі Шевченка до Володимирської гірки, йдеться на сайті глави держави.

О 13:00 Порошенко буде виступати на Володимирській гірці біля пам'ятника князю Володимиру.

Нагадаємо, у хресній ході в Києві 27-28 липня, як очікується, візьмуть участь по 100 тисяч мирян Української православної церкви Київського і Московського патріархатів. Про це повідомив у вівторок, 24 липня, глава столичної поліції Андрій Крищенко.