Порошенко внесе до Верховної Ради кандидатуру Лавренчука на посаду глави НБУ, - ЗМІ
Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на два джерела, інформують "Українські новини".
Як відомо, Європейський банк реконструкції і розвитку виступив за призначення Лавренчука на голову Національного банку України.
Напередодні Лавренчук заявив, що хоче очолити Нацбанк.
Лавренчук народився в 1957 році. З 1982-го працює в банківській сфері. Займав керівні посади в Ощадному банку України, АТ "Укрінбанк" і Райффайзенбанк Україна. З жовтня 2005 року - голова правління Райффайзен Банку Аваль.
Голова Національного банку Валерія Гонтарева йде у відставку з 10 травня 2017 року.
Раніше iPress.ua повідомляв, що колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що не претендує на посаду голови Національного банку України.
Як відомо, в понеділок, 10 квітня, глава Нацбанку Гонтарева повідомила, що подала президенту Порошенку заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня, інших змін, за її словами, в правлінні НБУ поки не планується.
Гонтарева зазначила, що очікує кандидатуру на пост глави НБУ від президента найближчим часом.
У свою чергу керівник фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов повідомив, що Гонтарева продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового керівника НБУ.
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