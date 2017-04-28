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Порошенко внесе до Верховної Ради кандидатуру Лавренчука на посаду глави НБУ, - ЗМІ

Голову правління Райффайзен Банку Аваль напередодні підтримав ЄБРР
Президент Петро Порошенко внесе до Верховної Ради кандидатуру голови правління Райффайзен Банку Аваль Володимира Лавренчука на посаду голови Національного банку (НБУ).
Порошенко внесе до Верховної Ради кандидатуру Лавренчука на посаду глави НБУ, - ЗМІ Петро Порошенко. Фото: АПУ

Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на два джерела, інформують "Українські новини".

Як відомо, Європейський банк реконструкції і розвитку виступив за призначення Лавренчука на голову Національного банку України.

Напередодні Лавренчук заявив, що хоче очолити Нацбанк.

Лавренчук народився в 1957 році. З 1982-го працює в банківській сфері. Займав керівні посади в Ощадному банку України, АТ "Укрінбанк" і Райффайзенбанк Україна. З жовтня 2005 року - голова правління Райффайзен Банку Аваль.

Голова Національного банку Валерія Гонтарева йде у відставку з 10 травня 2017 року.

Раніше iPress.ua повідомляв, що колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що не претендує на посаду голови Національного банку України.

Як відомо, в понеділок, 10 квітня, глава Нацбанку Гонтарева повідомила, що подала президенту Порошенку заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня, інших змін, за її словами, в правлінні НБУ поки не планується.
Гонтарева зазначила, що очікує кандидатуру на пост глави НБУ від президента найближчим часом.

У свою чергу керівник фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов повідомив, що Гонтарева продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового керівника НБУ.

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28 04 2017 19:19
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