Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко внесе в Раду законопроект про закріплення в Конституції Євроатлантичного курсу

Законопроект буде внесений в Раду до 4 вересня
Президент України Петро Порошенко до 4 вересня внесе до Верховної Ради законопроект, що закріплює в Конституції курс Євроатлантичної інтеграції країни.
Порошенко внесе в Раду законопроект про закріплення в Конституції Євроатлантичного курсу Фото: president.gov.ua

Про це Порошенко заявив під час виступу на параді до Дня Незалежності у Києві.

"Я буду наполягати на закріпленні в Конституції нашої прагнення приєднатися до Євросоюзу і вступити в НАТО. Юристи знайшли формулу, як це зробити оптимально і швидко. До відкриття осінньої сесії Верховної Ради, яке заплановане на 4 вересня, буде зареєстрований відповідний мій законопроект", – зазначив Порошенко.

Він підкреслив, що політики будуть робити все "вдень і вночі", щоб його прийняти.

Нагадаємо, що саміт Північноатлантичного альянсу підтвердив євроатлантичні прагнення України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 08 2018 11:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.