Порошенко внесе в Раду законопроект про закріплення в Конституції Євроатлантичного курсу

Законопроект буде внесений в Раду до 4 вересня

Президент України Петро Порошенко до 4 вересня внесе до Верховної Ради законопроект, що закріплює в Конституції курс Євроатлантичної інтеграції країни.

Про це Порошенко заявив під час виступу на параді до Дня Незалежності у Києві.

"Я буду наполягати на закріпленні в Конституції нашої прагнення приєднатися до Євросоюзу і вступити в НАТО. Юристи знайшли формулу, як це зробити оптимально і швидко. До відкриття осінньої сесії Верховної Ради, яке заплановане на 4 вересня, буде зареєстрований відповідний мій законопроект", – зазначив Порошенко.

Він підкреслив, що політики будуть робити все "вдень і вночі", щоб його прийняти.

Нагадаємо, що саміт Північноатлантичного альянсу підтвердив євроатлантичні прагнення України.