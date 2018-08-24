ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко до 4 вересня внесе до Верховної Ради законопроект, що закріплює в Конституції курс Євроатлантичної інтеграції країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко внесе в Раду законопроект про закріплення в Конституції Євроатлантичного курсу
Законопроект буде внесений в Раду до 4 вересня
Фото: president.gov.ua
Про це Порошенко заявив під час виступу на параді до Дня Незалежності у Києві.
"Я буду наполягати на закріпленні в Конституції нашої прагнення приєднатися до Євросоюзу і вступити в НАТО. Юристи знайшли формулу, як це зробити оптимально і швидко. До відкриття осінньої сесії Верховної Ради, яке заплановане на 4 вересня, буде зареєстрований відповідний мій законопроект", – зазначив Порошенко.
Він підкреслив, що політики будуть робити все "вдень і вночі", щоб його прийняти.
Нагадаємо, що саміт Північноатлантичного альянсу підтвердив євроатлантичні прагнення України.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 08 2018 11:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
No articles