Порошенко вніс до Ради подання на членів ЦВК
"Щойно президент Порошенко вніс подання на членів Центральної виборчої комісії до парламенту. Я невідкладно дав доручення відправити усі документи кандидатів у члени ЦВК на спец перевірку", – повідомив спікер парламенту Андрій Парубій повідомив у Twiter.
"Щоб зняти усі інтриги публікую текст подання", – додав Парубій.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії.
Ще влітку 2016 року президент України вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення членами ЦВК 11 осіб.
У березні Генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель заявив, що наявний список кандидатів у склад Центральної виборчої комісії є неякісним, а процес формування ЦВК потребує перезавантаження.
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