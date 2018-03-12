Порошенко вніс у Раду закон про припинення дії Договору про дружбу з РФ, - ОНОВЛЕНО

Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

Законопроект №0206, визначений як невідкладний, глава держави вніс 3 грудня.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що агресія Росії призвела до порушення більшості статей Договору, на чому Україна систематично наголошує в дипломатичному листуванні.

"Разом з тим, на сьогодні відсутні ознаки сумлінного прагнення РФ усунути правопорушення і відшкодувати збиток, заподіяний своїми протиправними діями. Ба більше, РФ своїми агресивними діями постійно погіршує порушення умов договору", - йдеться в поясненні.

У зв'язку із цим Верховній Раді запропоновано припинити з 1 квітня 2019 року дію Великого договору.

Припинення дії договору про дружбу, співпрацю і партнерство звільняє Україну від будь-якого зобов'язання з його виконання і не впливає на права, зобов'язання або правове становище України, що виникли в результаті виконання цього договору до припинення його дії.

Нагадаємо, що 28 серпня Президент України Петро Порошенко заявив, що МЗС України готує розрив базового договору про дружбу з РФ.

Довідка:

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ підписали 31 травня 1997 року строком на 10 років і з автоматичним продовженням на наступні десятирічні періоди за відсутності заперечень сторін. У ньому закріплено принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності наявних кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємної зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці одне одного.

Термін відліку першого десятирічного періоду починався з дати набуття договором чинності (з 1 квітня 1999 року) і спливав 1 квітня 2009 року. Тоді жодна зі сторін не побажала припинити дію договору до 1 жовтня 2008 року, тому його дія автоматично продовжилася на наступний десятирічний період.

Згідно зі ст. 40 договору, його дія автоматично продовжується на наступні десятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить іншій стороні про своє бажання припинити його дію шляхом письмового повідомлення не менше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду.

У 2014 році Росія порушила договір, окупувавши Крим і частину Донецької та Луганської областей.