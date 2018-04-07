Порошенко вніс законопроект про податок на виведений капітал

Податок набуде чинності тільки після того, як будуть знайдені "компенсатори" втрат бюджету

Президент Петро Порошенко в середу, 4 липня, підписав законопроект про податок на виведений капітал, який повинен замінити податок на прибуток.

"Болюче питання, який ретельно обговорюється, - це податок на виведений капітал. Нам потрібна ваша спільна позиція - ми за податок на виведений капітал чи проти", - заявив Порошенко на зустрічі з представниками бізнесу. Після цього він влаштував імпровізоване голосування шляхом підняття рук, під час якого жоден учасник зустрічі не виступив проти податку, інформує LB.ua.

"Цей законопроект не повинен і не буде суперечити Міжнародному валютному фонду, тому що набуде чинності тільки тоді, коли в бюджеті будуть передбачені необхідні компенсатори. Тому що ми повинні нести відповідальність, щоб пріоритетні витрати бюджету - на оборону, на соціальну сферу - були гарантовано профінансовані. Ми повинні чітко підрахувати втрати [в результаті введення податку], і в тексті законопроекту повинна бути однозначна норма: набуває чинності після голосування відповідних компенсаторів", - заявив Порошенко.

Президент аргументував необхідність заміни податку на прибуток тим, що його можна використовувати для тиску на бізнес. "Адже що зараховувати до витрат, що не зараховувати, ми часто-густо даємо право визначати чиновникам, перевіряльникам, що створює невизначеність", - заявив він.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко виступає за проведення податкової амністії в Україні, щоб українці могли сплатити відповідний податок, завести гроші в Україну й законно інвестувати кошти в українську економіку.