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Порошенко впевнений, що вступ України до ЄС - "питання років, а не десятиліть"

Глава держави стверджує, що основа для хабарництва і корупції ліквідована
Президент Петро Порошенко переконаний, що членство України в ЄС є питанням кількох років.
Порошенко впевнений, що вступ України до ЄС - "питання років, а не десятиліть" Фото: ukrinform.ua

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke, опублікованому в суботу, 17 березня Westdeutsche Zeitung.

"У Німеччині це може бути непопулярним, але я абсолютно впевнений, що Україна буде прийнята в Європейський Союз. І це буде питання років, а не десятиліть. Навряд чи якась інша країна виявляє більше ентузіазму по відношенню до Європи, ніж Україна", - сказав Порошенко.

Президент заявив, що встановить курс на вступ України до НАТО, а потім у ЄС і рішуче продовжуватиме шлях реформ, у проведенні яких за останні 3 роки Україна домоглася більшого прогресу, ніж за попередні 25 років. Це стосується і боротьби з корупцією. 

"Ми відповідатимемо критеріям приєднання, у тому числі у боротьбі з корупцією", - пообіцяв український президент. Він відзначив свою заслугу у створенні "цілком незалежної антикорупційної інфраструктури" в країні, заявивши, що пишається цим. 

Визнаючи, що до кінцевої мети ще не близько і робота має бути виконана велика (про що говорить і зауваження авторів інтерв'ю про те, що в рейтингу Transparency International Україна стоїть на 130 місці серед 180 країн), Порошенко нагадав, що за участь у корупційних справах в країні заарештовують і міністрів. При цьому Порошенко заявив, що "сам створив спеціальний антикорупційний трибунал, якого немає у більшості європейських країн". 

Глава держави стверджує, що основа для хабарництва і корупції ліквідована. Якщо найуразливішим для корупції раніше був сектор енергетики, то тепер існує комплексна система управління, існує нульова терпимість до корупції. "Запитайте у західних інвесторів: вони підтвердять, що ми досягли значного прогресу", - запропонував Порошенко. Він зауважив, що органи боротьби з корупцією мають підтримку і довіру міжнародних ділових партнерів, і висловив упевненість, що разом з європейськими партнерами Україні вдасться ще більше знизити корупцію в країні.

Раніше Порошенко стверджував, що Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС на 15%.

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17 03 2018 15:54
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