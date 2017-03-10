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Порошенко вручив держнагороди учасникам "Ігор Нескорених"

Наступні змагання Invictus Games пройдуть у Сіднеї
Президент Петро Порошенко вручив державні нагороди українським ветеранам - учасникам національної збірної в ІІІ Міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених" (Invictus Games).
Порошенко вручив держнагороди учасникам "Ігор Нескорених" Фото: ukrinform.ua

"Я щиро вдячний за вашу мужність. В першу чергу, за вашу мужність, яку ви проявили в боях, захищаючи кожен клаптик української землі. За мужність і приклад для майбутніх поколінь українців, які будуть захищати українську землю. Ви є взірцем і для воїнів Збройних Сил, і для інших військових формувань, правоохоронних органів як треба любити Україну і як потрібно битися за неї", - повідомляється на сайті президента.

Фото: president.gov.ua
Орденом "За заслуги" I ступеня нагороджено Павла Будаєвського, орденом "За заслуги" III ступеня  - Олега Зімнікова, Павла Мамонтова, Романа Панченка, Василя Пашкевича, Олександра Писаренка, Валерія Рака, Вадима Свириденка, Дмитра Сидорука, Олександра Ткаченка, Сергія Торчинського, Сергія Шевчука.

Крім того, орденом княгині Ольги III ступеня нагороджена Катерина Михайлова.

Серед нагороджених - тренерський склад і організатори змагань, які підтримували українську збірну.

Президент зазначив, що такі "Ігри Нескорених" відбудуться в Сіднеї (Австралія). Він також висловив надію, що досягнення української команди в цьому році надихають на ініціативу з проведення майбутніх змагань і в Україні.

"Ми вміємо організовувати подібні заходи, і ваша перемога є дуже потужним аргументом для того, щоб це проводилося в Україні", - сказав Порошенко, зазначивши, що заручився в цьому питанні підтримкою декількох країн.

Нагадаємо, збірна України на "Іграх Нескорених" в Торонто завоювала 14 медалей - 8 золотих, 4 срібних і 2 бронзових.
 
 
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03 10 2017 19:56
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