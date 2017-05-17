ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко нагородив президента Мальти Марі-Луїз Колейро Преку орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня і прем'єр-міністра Мальти Джозефа Мускату орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко вручив президенту і прем'єру Мальти орден Ярослава Мудрого
Лідери Мальти нагороджені за визначний особистий внесок у розвиток українсько-мальтійських міждержавних відносин
Петро Порошенко і Марі-Луїз Колейро-Прека. Фото: president.gov.ua
Про це йдеться в указі Президента № 130 від 15 травня.
Відзначається, що Колейро Преку і Джозефа Муската було нагороджено "за визначний особистий внесок у розвиток українсько-мальтійських міждержавних відносин".
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко в рамках візиту до Мальти під час спільної прес-конференції з президенткою цієї країни заявив, що Україна зацікавлена у використанні Мальтійського хабу для авіаційної галузі та проникнення української сільськогосподарської та іншої продукції до Північної Африки.
Зі свого боку, президентка Марі-Луїз Колейро Прека сказала, що Мальта зацікавлена у розширенні економічної співпраці з Україною.
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17 05 2017 20:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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