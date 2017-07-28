Порошенко вважає мене небезпечним політичним конкурентом, - Саакашвілі

Михайло Саакашвілі, позбавлений президентом Петром Порошенком українського громадянства, твердо розраховує повернутися в країну і повернути собі паспорт в результаті "мобілізації людей" на протест.

"Я повернуся в Україну, тому що буде мобілізація людей. Ми і так збиралися мобілізувати людей на осінь, і коли буде мобілізація людей, я цим займаюся щодня", – сказав Саакашвілі, повідомляє ВВС.

Раптове рішення Порошенка про припинення громадянства політик назвав "ударом в спину".

"Робити це крадькома, коли я короткостроково був відсутній, був в Нью-Йорку, – означає, що влада зробила щось дуже неправильне, оскільки вони поспішали", – зазначив Саакашвілі.

"Якщо є правові претензії, це робиться інакше – через попередження людей, вислуховування всіх сторін. Переслати справу до суду, віддати всім сторонам документи, і тоді це було б сприйняття правового процесу. Те, що ми бачили, нічого спільного з правовою процесом не мало", – говорить екс-губернатор Одеської області.

Скандал з позбавленням його громадянства Саакашвілі пояснює "брудним союзом двох олігархів (Порошенка й Іванішвілі)" проти нього і підкреслює, що "ні в жодній країні світу не визнають лжезвинувачень Грузії".

"Порошенко не вистачило ні мізків, ні досвіду, ні стриманості, щоб таку оту дурість не зробити... самострілом займається, а не управлінням країною", – заявив Саакашвілі.

Колишній президент Грузії також стверджує, що Порошенко "вважає його небезпечним політичним конкурентом".

Нагадаємо, 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

В свою чергу, Саакашвілі назвав себе учасником трьох революцій в Україні і наголосив, що у нього одне громадянство - українське.

За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".

Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.