Порошенко вважає мене небезпечним політичним конкурентом, - Саакашвілі
"Я повернуся в Україну, тому що буде мобілізація людей. Ми і так збиралися мобілізувати людей на осінь, і коли буде мобілізація людей, я цим займаюся щодня", – сказав Саакашвілі, повідомляє ВВС.
Раптове рішення Порошенка про припинення громадянства політик назвав "ударом в спину".
"Робити це крадькома, коли я короткостроково був відсутній, був в Нью-Йорку, – означає, що влада зробила щось дуже неправильне, оскільки вони поспішали", – зазначив Саакашвілі.
"Якщо є правові претензії, це робиться інакше – через попередження людей, вислуховування всіх сторін. Переслати справу до суду, віддати всім сторонам документи, і тоді це було б сприйняття правового процесу. Те, що ми бачили, нічого спільного з правовою процесом не мало", – говорить екс-губернатор Одеської області.
Скандал з позбавленням його громадянства Саакашвілі пояснює "брудним союзом двох олігархів (Порошенка й Іванішвілі)" проти нього і підкреслює, що "ні в жодній країні світу не визнають лжезвинувачень Грузії".
"Порошенко не вистачило ні мізків, ні досвіду, ні стриманості, щоб таку оту дурість не зробити... самострілом займається, а не управлінням країною", – заявив Саакашвілі.
Колишній президент Грузії також стверджує, що Порошенко "вважає його небезпечним політичним конкурентом".
Нагадаємо, 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.
В свою чергу, Саакашвілі назвав себе учасником трьох революцій в Україні і наголосив, що у нього одне громадянство - українське.
За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".
Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа