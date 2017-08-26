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Порошенко вважає, що Росія хотіла зірвати ратифікацію Угоди про асоціацію

Президент вважає, що РФ вплинула на результати референдуму-2016 у Нідерландах
Президент Петро Порошенко вважає, що Росія вплинула на результати референдуму щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС у Нідерландах 2016 року, який не підтримав затвердження Угоди.
Порошенко вважає, що Росія хотіла зірвати ратифікацію Угоди про асоціацію Фото: pravda.com.ua

Це випливає з його виступу на річних загальних зборах Світового конгресу українців у суботу в Києві, пише "Українська правда".

"Навіть коли деякі політики всередині України втратили віру в те, що в нас буде безвіз, (і вважали, – ред.) що Угода про асоціацію, з вимогою підписати яку українці вийшли на революцію гідності, теж може бути не ратифікована, через дії Росії, в тому числі через референдум, який був організований в Нідерландах, я дуже дякую, що в високих кабінетах і в діалогах з громадськістю ми твердо відчували підтримку світового українства", – сказав Порошенко.

Він зазначив, що зараз окремі політики всередині України та за її межами також не вірять, що країна отримає перспективу членства в ЄС і НАТО, і заявив, що Україна буде відповідати критеріям, необхідним для подання заявки на членство.

Нагадаємо, 6 квітня 2016 року у Нідерландах відбувся консультативний референдум, за результатами якого 61% відсоток виборців проголосували проти затвердження Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Президент Петро Порошенко, коментуючи ратифікацією сенатом парламенту Нідерландів Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, зазначив, що російська влада намагалася зірвати процес підписання угоди.

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