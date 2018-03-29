НОВИНИПрезидент Петро Порошенко ввів до складу Ради національної безпеки і оборони України новопризначеного главу Національного банку Якова Смолія.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко ввів Смолія до складу РНБО
Смолій буде у складі РНБО замість екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої
Фото: finclub.net
Відповідний указ №90/2018 від 28 березня опублікований на офіційному сайті глави держави.
Зазначається, що Смолій буде у складі РНБО замість екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.
"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Смолія Якова Васильовича - голову Національного банку України, вивівши зі складу цієї Ради В.Гонтареву", - сказано у документі
Указ набирає чинності з дня його опублікування, 29 березня.
Нагадаємо, Верховна Рада призначила Якова Смолія на посаду голови Національного банку України.
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29 03 2018 17:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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