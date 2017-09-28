Порошенко ввів у дію концепцію реформування і системи розвитку управління державою в умовах НС
Указом затверджено концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період, повідомляє прес-служба голови держави.
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова.
"Рада національної безпеки і оборони України схвалила розроблений Міністерством оборони та поданий Кабінетом Міністрів України на розгляд главі держави проект концепції реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період", - відзначено в повідомленні.
Кабінету Міністрів доручено забезпечити реалізацію положень концепції реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період.
Уряд має також щорічно, до 1 лютого, інформувати про стан реалізації концепції реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків