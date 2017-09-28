Порошенко ввів у дію концепцію реформування і системи розвитку управління державою в умовах НС

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на Олександра Турчинова

Президент Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року "Про Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період".

Указом затверджено концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період, повідомляє прес-служба голови держави.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова.

"Рада національної безпеки і оборони України схвалила розроблений Міністерством оборони та поданий Кабінетом Міністрів України на розгляд главі держави проект концепції реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період", - відзначено в повідомленні.

Кабінету Міністрів доручено забезпечити реалізацію положень концепції реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період.

Уряд має також щорічно, до 1 лютого, інформувати про стан реалізації концепції реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період.