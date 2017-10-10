ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 13 вересня 2017 року "Про Ставку верховного головнокомандувача".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про Ставку верховного головнокомандувача
Указ президента набув чинності сьогодні
Фото: president.gov.ua
Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.
Згідно з указом, відповідне рішення РНБО введено в дію "для службового користування".
Даним указом глава держави затвердив положення про Ставку верховного головнокомандувача (додається, абсолютно секретно).
Повідомляється, що секретареві РНБО Олександру Турчинову відповідно до повноважень, визначених положенням про Ставку верховного головнокомандувача, вжити організаційні заходи для забезпечення належної діяльності Ставки верховного головнокомандуючого в разі її утворення.
Як раніше повідомлялося, 7 жовтня Порошенко ввів у дію рішення РНБО про концепцію забезпечення контррозвідувального режиму.
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10 10 2017 23:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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