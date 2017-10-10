Порошенко ввів у дію рішення РНБО про Ставку верховного головнокомандувача

Президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 13 вересня 2017 року "Про Ставку верховного головнокомандувача".

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Згідно з указом, відповідне рішення РНБО введено в дію "для службового користування".

Даним указом глава держави затвердив положення про Ставку верховного головнокомандувача (додається, абсолютно секретно).

Повідомляється, що секретареві РНБО Олександру Турчинову відповідно до повноважень, визначених положенням про Ставку верховного головнокомандувача, вжити організаційні заходи для забезпечення належної діяльності Ставки верховного головнокомандуючого в разі її утворення.

Як раніше повідомлялося, 7 жовтня Порошенко ввів у дію рішення РНБО про концепцію забезпечення контррозвідувального режиму.