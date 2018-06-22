Порошенко ввів у дію санкції проти Росії
РНБО запровадила санкції, симетричні санкціям, уведеним Урядом США (11 червня) проти юридичних осіб, причетних до діяльності російських спецслужб у кіберпросторі, зокрема:
Науково-дослідний інститут "Квант";
ТОВ "Дайвтехносервіс";
ТОВ "Цифрові технології безпеки";
ERPScan BV;
Embedi Limited.
Список юридичних осіб, щодо яких застосовано санкції, доповнено політичними партіями та громадськими організаціями, які брали участь у підготовці та проведенні незаконного голосування на території тимчасово окупованих Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у рамках виборів до Державної Думи. Це, зокрема:
Центральна виборча комісія Російської Федерації;
Виборча комісія "Республіки Крим";
Всеросійська політична партія "Єдина Росія";
Політична партія "Ліберально-демократична партія Росії" (ЛДПР);
Всеросійська політична партія "Родіна";
Політична партія "Демократична партія Росії";
Союз ветеранів Афганістану;
Політична партія "Патріоти Росії";
Загальноросійська громадська організація "Союз пенсіонерів Росії";
Всеросійська політична партія "Аграрна партія Росії";
Політична партія "Комуністична партія Російської Федерації";
Всеросійська громадська організація "Бойове братство";
Загальноросійський громадський рух "Корпус "За чисті вибори".
Запроваджено санкції стосовно російських підприємств ВПК, а також ДП "Луганський авіаційний ремонтний завод", що перебуває на окупованій території та активно використовується проти України. Зокрема, крім названого підприємства, санкції запроваджено щодо:
Федерального державного унітарного підприємства "Радіочастотний центр центрального федерального округу";
Федерального державного унітарного підприємства "Ордена Трудового Червоного Прапора науково-дослідний інститут радіо";
ТОВ "АРД Сатком Сервіс";
ТОВ "РусІнтеКо";
ТОВ "Алмаз-Антей Телекомунікації";
ТОВ "Лідер строй";
ТОВ "ПРОЕКТ";
ТОВ "М-Телеком";
ТОВ "Альфател";
ТОВ "ПБР";
ТОВ "АСЗ".
Санкції запровадили також проти фізичних осіб, причетних до підготовки і проведення незаконного голосування на території тимчасово окупованих Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та Севастополя у рамках виборів до Державної Думи РФ, та відносно яких уведено санкції урядом США.
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