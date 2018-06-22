Порошенко ввів у дію санкції проти Росії За ініціативою Кабінету Міністрів України та Служби безпеки України санкції запровадили до 30 юридичних та 14 фізичних осіб, у зв'язку з чим було оновили санкційний список, який нині налічує 1762 фізичні особи та 786 юридичних осіб

Президент Петро Порошенко указом № 176 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Фото: president.gov.ua

РНБО запровадила санкції, симетричні санкціям, уведеним Урядом США (11 червня) проти юридичних осіб, причетних до діяльності російських спецслужб у кіберпросторі, зокрема: Науково-дослідний інститут "Квант"; ТОВ "Дайвтехносервіс"; ТОВ "Цифрові технології безпеки"; ERPScan BV; Embedi Limited. Список юридичних осіб, щодо яких застосовано санкції, доповнено політичними партіями та громадськими організаціями, які брали участь у підготовці та проведенні незаконного голосування на території тимчасово окупованих Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у рамках виборів до Державної Думи. Це, зокрема: Центральна виборча комісія Російської Федерації; Виборча комісія "Республіки Крим"; Всеросійська політична партія "Єдина Росія"; Політична партія "Ліберально-демократична партія Росії" (ЛДПР); Всеросійська політична партія "Родіна"; Політична партія "Демократична партія Росії"; Союз ветеранів Афганістану; Політична партія "Патріоти Росії"; Загальноросійська громадська організація "Союз пенсіонерів Росії"; Всеросійська політична партія "Аграрна партія Росії"; Політична партія "Комуністична партія Російської Федерації"; Всеросійська громадська організація "Бойове братство"; Загальноросійський громадський рух "Корпус "За чисті вибори". Запроваджено санкції стосовно російських підприємств ВПК, а також ДП "Луганський авіаційний ремонтний завод", що перебуває на окупованій території та активно використовується проти України. Зокрема, крім названого підприємства, санкції запроваджено щодо: Федерального державного унітарного підприємства "Радіочастотний центр центрального федерального округу"; Федерального державного унітарного підприємства "Ордена Трудового Червоного Прапора науково-дослідний інститут радіо"; ТОВ "АРД Сатком Сервіс"; ТОВ "РусІнтеКо"; ТОВ "Алмаз-Антей Телекомунікації"; ТОВ "Лідер строй"; ТОВ "ПРОЕКТ"; ТОВ "М-Телеком"; ТОВ "Альфател"; ТОВ "ПБР"; ТОВ "АСЗ". Санкції запровадили також проти фізичних осіб, причетних до підготовки і проведення незаконного голосування на території тимчасово окупованих Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та Севастополя у рамках виборів до Державної Думи РФ, та відносно яких уведено санкції урядом США.

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