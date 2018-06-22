Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко ввів у дію санкції проти Росії

За ініціативою Кабінету Міністрів України та Служби безпеки України санкції запровадили до 30 юридичних та 14 фізичних осіб, у зв'язку з чим було оновили санкційний список, який нині налічує 1762 фізичні особи та 786 юридичних осіб
Президент Петро Порошенко указом № 176 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Порошенко ввів у дію санкції проти Росії Фото: president.gov.ua

РНБО запровадила санкції, симетричні санкціям, уведеним Урядом США (11 червня) проти юридичних осіб, причетних до діяльності російських спецслужб у кіберпросторі, зокрема:

Науково-дослідний інститут "Квант";

ТОВ "Дайвтехносервіс";

ТОВ "Цифрові технології безпеки";

ERPScan BV;

Embedi Limited.

Список юридичних осіб, щодо яких застосовано санкції, доповнено політичними партіями та громадськими організаціями, які брали участь у підготовці та проведенні незаконного голосування на території тимчасово окупованих Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у рамках виборів до Державної Думи. Це, зокрема:

Центральна виборча комісія Російської Федерації;

Виборча комісія "Республіки Крим";

Всеросійська політична партія "Єдина Росія";

Політична партія "Ліберально-демократична партія Росії" (ЛДПР);

Всеросійська політична партія "Родіна";

Політична партія "Демократична партія Росії";

Союз ветеранів Афганістану;

Політична партія "Патріоти Росії";

Загальноросійська громадська організація "Союз пенсіонерів Росії";

Всеросійська політична партія "Аграрна партія Росії";

Політична партія "Комуністична партія Російської Федерації";

Всеросійська громадська організація "Бойове братство";

Загальноросійський громадський рух "Корпус "За чисті вибори".

Запроваджено санкції стосовно російських підприємств ВПК, а також ДП "Луганський авіаційний ремонтний завод", що перебуває на окупованій території та активно використовується проти України. Зокрема, крім названого підприємства, санкції запроваджено щодо:

Федерального державного унітарного підприємства "Радіочастотний центр центрального федерального округу";

Федерального державного унітарного підприємства "Ордена Трудового Червоного Прапора науково-дослідний інститут радіо";

ТОВ "АРД Сатком Сервіс";

ТОВ "РусІнтеКо";

ТОВ "Алмаз-Антей Телекомунікації";

ТОВ "Лідер строй";

ТОВ "ПРОЕКТ";

ТОВ "М-Телеком";

ТОВ "Альфател";

ТОВ "ПБР";

ТОВ "АСЗ".

Санкції запровадили також проти фізичних осіб, причетних до підготовки і проведення незаконного голосування на території тимчасово окупованих Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та Севастополя у рамках виборів до Державної Думи РФ, та відносно яких уведено санкції урядом США.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 06 2018 09:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.