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Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо загроз кібербезпеці держави

Рішення РНБО від 29 грудня 2016 року містить також два таємних пункти
Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації".
Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо загроз кібербезпеці держави Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Відповідний указ від 13 лютого опубліковано на сайті Президента.

Кабінету міністрів у тримісячний строк доручено внести на розгляд Верховної Ради законопроекти щодо імплементації положень Конвенції про кіберзлочинність, ратифікованої законом від 7 вересни 2005 року № 2824-IV.

В них потрібно передбачити, зокрема, "запровадження блокування (обмеження) за рішенням суду операторами та провайдерами телекомунікацій визначеного (ідентифікованого) інформаційного ресурсу (інформаційного сервісу)".

Також Кабмін має передбачити в законопроектах установлення вимог щодо надання операторам та провайдерам телекомунікацій на вимогу правоохоронних органів інформації, необхідної для ідентифікації постачальників послуг і маршруту, яким було передано інформацію.

Також правоохоронним органам мають бути надані повноваження щодо внесення обов'язкових до виконання приписів власникам комп'ютерних даних (операторам та провайдерам телекомунікацій, іншим юридичним і фізичним особам) про термінове фіксування та зберігання комп'ютерних даних, необхідних для розкриття злочину, на строк до 90 днів із можливістю продовження такого строку до 3 років.

Крім того, має бути передбачене запровадження дієвого механізму використання в кримінальному процесі доказів в електронній формі, зібраних у процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Кабінету міністрів також доручено у тримісячний строк підготувати за участю СБУ законодавчі пропозиції щодо визначення обмежувальних заходів стосовно використання на об'єктах критичної інфраструктури програмного забезпечення та телекомунікаційного обладнання, розробленого/виготовленого суб'єктами господарювання держави-агресора, та внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект.

Національному банку рекомендовано, зокрема, опрацювати за участю СБУ у місячний строк питання щодо розроблення правового механізму блокування (припинення) на території України функціонування електронних платіжних систем суб'єктів господарювання держави-агресора.

Рішення РНБО від 29 грудня 2016 року містить також два таємних пункти.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 лютого 2017 року "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури".

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