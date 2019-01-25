ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко ввів у дію рішення щодо Ради національної безпеки та оборони "Щодо підсумків введення воєнного стану в Україні".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко ввів у дію таємне рішення РНБО
Указ набирає чинності з дня його опублікування
Фото: president.gov.ua
Відповідний указ №17/2019 від 25 січня 2019 року оприлюднено на сайті Президента.
“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 грудня 2018 року "Щодо підсумків введення воєнного стану в Україні" (додається, таємно). Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, - йдеться в документі.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, що понад 800 громадян Російської Федерації не пустили в Україну після закінчення дії воєнного стану.
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25 01 2019 21:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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