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Порошенко ввів у дію таємне рішення РНБО

Указ набирає чинності з дня його опублікування
Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення щодо Ради національної безпеки та оборони "Щодо підсумків введення воєнного стану в Україні".
Порошенко ввів у дію таємне рішення РНБО Фото: president.gov.ua

Відповідний указ №17/2019 від 25 січня 2019 року оприлюднено на сайті Президента.

“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 грудня 2018 року "Щодо підсумків введення воєнного стану в Україні" (додається, таємно). Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, - йдеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що понад 800 громадян Російської Федерації не пустили в Україну після закінчення дії воєнного стану.

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25 01 2019 21:35
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