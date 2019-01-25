Порошенко ввів у дію таємне рішення РНБО

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення щодо Ради національної безпеки та оборони "Щодо підсумків введення воєнного стану в Україні".

Відповідний указ №17/2019 від 25 січня 2019 року оприлюднено на сайті Президента.

“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 грудня 2018 року "Щодо підсумків введення воєнного стану в Україні" (додається, таємно). Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, - йдеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що понад 800 громадян Російської Федерації не пустили в Україну після закінчення дії воєнного стану.