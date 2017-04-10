Порошенко ввів в дію таємне рішення РНБО

Президент України Петро Порошенко ввів в дію таємне рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО)

Текст відповідного указу опубліковано на сайті президента.

Йдеться про рішення РНБО від 13 вересня 2017 року "Про внесення зміни до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2015 "Про військово-технічне співробітництво України з окремими державами".

Контроль за виконанням рішення РНБО Порошенко поклав на секретаря ради Олександра Турчинова. Також повідомляється, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 13 вересня Про Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період.

Так, в РНБО схвалили розроблений Міністерством оборони та поданий Кабінетом міністрів на розгляд главі держави проект концепції реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану та в особливий період.

