Порошенко ввів в дію таємне рішення РНБО
Текст відповідного указу опубліковано на сайті президента.
Йдеться про рішення РНБО від 13 вересня 2017 року "Про внесення зміни до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2015 "Про військово-технічне співробітництво України з окремими державами".
Контроль за виконанням рішення РНБО Порошенко поклав на секретаря ради Олександра Турчинова. Також повідомляється, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 13 вересня Про Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період.
Так, в РНБО схвалили розроблений Міністерством оборони та поданий Кабінетом міністрів на розгляд главі держави проект концепції реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану та в особливий період.
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