Порошенко видав уточнюючий указ про воєнний стан

Президент Петро Порошенко підписав указ, який змінює рішення Ради нацбезпеки й оборони в частині тривалості дії воєнного стану в Україні.

Зокрема, своїм указом №392 Порошенко затверджує рішення РНБО від 26 листопада про внесення зміни до попереднього рішення Ради, теж від 26 листопада, "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні", повідомляє прес-служба глави держави.

У новій редакції рішення Ради нацбезпеки термін дії воєнного стану зменшується з 60 до 30 діб, і передбачається, що він триватиме з 14:00 26 листопада до 14:00 26 грудня 2018 року.