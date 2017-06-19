Порошенко вилетів до США на зустріч з Трампом
"Президент України відбув з робочим візитом до Сполучених Штатів", - повідомив його прес-секретар Святослав Цеголко.
Президент України відбув з робочим візитом до Сполучених Штатів.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 19 июня 2017 г.
Інші подробиці він не повідомив. Ні на сайті президента, ні в його соцмережах немає інформації про візит.
За даними ТСН, Петро Порошенко прилетить до Вашингтона вже надвечір 19 червня. Найважливіший день візиту завтра, 20 червня. У Порошенка запланована зустріч із віце-президентом Майком Пенсом і президентом Дональдом Трампом, а також американськими міністрами енергетики та економіки.
Раніше, міністр закордонних справ Павло Клімкін підтвердив, що Київ і Вашингтон узгодили зустріч президентів України і США Петра Порошенка і Дональда Трампа, однак не став називати її дату.
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