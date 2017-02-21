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Порошенко вимагає посилення санкцій проти РФ за визнання "паспортів ДНР/ЛНР"

Раніше Порошенко заявив, що факт визнання "паспортів", виданих бойовиками, є ще одним свідченням окупації Донбасу з боку РФ
Президент Петро Порошенко вважає, що після визнання Росією "документів", виданих установами сепаратистів на окупованій частині Донбасу, санкції проти Росії мають бути посилені.
Порошенко вимагає посилення санкцій проти РФ за визнання "паспортів ДНР/ЛНР" Петро Порошенко

"Ми зараз спостерігаємо постійні порушення Мінських угод. Ми бачимо не лише порушення режиму припинення вогню, а й абсолютно цинічне рішення щодо визнання фейкових документів фейкових республік", - завив на зустрічі з комісаром ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління в кризових ситуаціях Хрістосом Стиліанідесом, інформує прес-служба глави держави.

За його словами, з точки зору міжнародного права це вже є елементом визнання незаконних формувань і де-факто відмови від Мінського процесу, оскільки ці кроки є несумісними з імплементацією Мінських домовленостей.

"Вважаємо, що це надзвичайно тривожне явище і воно потребує рішучих дій аж до посилення санкцій", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, що 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".

Проте в Росії вважають, що визнання "паспортів ЛНР і ДНР" в Росії продиктовано гуманітарними міркуваннями і не йде врозріз з мінськими угодами.

Зазначимо, в Німеччині вважають, що визнання Росією паспортів терористів "ЛНР/ДНР" суперечить Мінським домовленостям та міжнародному праву.

Також указ президента Росії Володимира Путіна про визнання деяких "документів", виданих "ДНР" і "ЛНР", засудили в Єврпейському Союзі, заявивши, не пропускатимуть на свої території осіб із "паспортами "ДНР/ЛНР.
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21 02 2017 14:55
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