Порошенко вимагає приділяти більше уваги комп'ютерному оснащенню шкіл

Комп'ютерне обладнання шкіл буде покращено, а в шкільній програмі приділятимуть більше уваги дисциплінам, що пов'язані з інформаційними технологіями.

Про це під час конференції освітян повідомив Президент України Петро Порошенко, пише LB.ua.

"Я впевнений, що вже в школі ми повинні більше уваги приділяти IT-дисциплінам, і тому ми домовилися, що значно посилимо комп'ютерне оснащення шкіл. Не буде більше шкіл без інтернету, тому що повернення в "совок" нам точно не потрібен. І ми повинні зробити все, щоб престиж його величності вчителя був вищий", - сказав Порошенко.

Глава української держави наголосив на важливості того, щоб українська нація була освіченою, а у дітей після закінчення школи були всі необхідні базові знання.

Порошенко назвав важливим напрямком у розвитку сучасної школи введення інклюзивного навчання.

"Чотири роки тому я не знав, що означає слово "інклюзія". Не знав, поки ви не об'єдналися і до своєї команди не притягли мою дружину. І з того часу я з цим словом лягаю спати і прокидаюся. Подивіться, які зміни відбулися: сотні тисяч дітей вирвалися з чотирьох стін і інтегрувалися абсолютно європейським шляхом у суспільство", - сказав президент, підкресливши, що таким чином сотні тисяч дітей та їхніх батьків стали щасливими.

Порошенко окремо подякував педагогам за підтримку в розробці і прийнятті нового закону про освіту. "Я хочу подякувати всім, хто взяв участь в реалізації та імплементації закону "Про освіту", - сказав він.