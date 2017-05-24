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Порошенко вимагає відкрити доступ до баз митних декларацій

Порошенко доручив відповідним структурам провести координаційну нараду
Президент Петро Порошенко доручив Міністерству фінансів і голові Державної фіскальної служби відкрити доступ до баз даних митних декларацій.
Порошенко вимагає відкрити доступ до баз митних декларацій Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

"Я ставлю першим пріоритетом, щоб ми гармонізували митне законодавство, яке дає нам можливість з країнами Євросоюзу - не в якості жесту доброї волі, а як обов'язок, на підставі підписаної угоди - на базі гармонізованого законодавства не пізніше, ніж з 1 січня 2018 роки запустити доступ до баз даних", - заявив Порошенко глава держави в ході наради у Волинській облдержадміністрації, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами глави держави, в такому допуску до баз даних митних декларацій були вкрай не зацікавлені митники і контрабандисти.

Порошенко доручив відповідним структурам провести координаційну нараду і надати пропозиції з цього питання.

Зазначимо, офіційний журнал Європейського союзу в понеділок 22 травня оприлюднив рішення про скасування візових вимог для громадян України.Згідно якого, безвізові поїздки громадян України до ЄС мають розпочатися за 20 днів після офіційної публікації рішення.  

 
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