Порошенко вимагає відкрити доступ до баз митних декларацій
"Я ставлю першим пріоритетом, щоб ми гармонізували митне законодавство, яке дає нам можливість з країнами Євросоюзу - не в якості жесту доброї волі, а як обов'язок, на підставі підписаної угоди - на базі гармонізованого законодавства не пізніше, ніж з 1 січня 2018 роки запустити доступ до баз даних", - заявив Порошенко глава держави в ході наради у Волинській облдержадміністрації, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За словами глави держави, в такому допуску до баз даних митних декларацій були вкрай не зацікавлені митники і контрабандисти.
Порошенко доручив відповідним структурам провести координаційну нараду і надати пропозиції з цього питання.
Зазначимо, офіційний журнал Європейського союзу в понеділок 22 травня оприлюднив рішення про скасування візових вимог для громадян України.Згідно якого, безвізові поїздки громадян України до ЄС мають розпочатися за 20 днів після офіційної публікації рішення.
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