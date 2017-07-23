Порошенко вимагатиме посилення санкцій проти Росії у разі недотримання режиму "тиші"

Президент Erhf]yb Петро Порошенко під час телефонних переговорів у "нормандському форматі" вимагатиме негайного забезпечення режиму "тиші" на Донбасі.

"Під час телефонної конференції в Нормандському форматі, яка планується наступного тижня, вимагатиму негайного забезпечення режиму тиші", - написав Президент у Facebook.

"У разі невиконання – посилення санкцій проти РФ відповідно до нещодавнього рішення Саміту Великої Сімки", - додав Порошенко.

Нагадаємо, що раніше Порошенко заявив, що телефонні переговори між лідерами України, Німеччини, Франції та Росії відбудуться в понеділок, 24 липня.

Негайну потребу в розморі спричинило те, що впродов тижня в зоні проведення АТО загинули дев'ятеро українських військових та п'ятеро дістали поранень.