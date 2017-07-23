НОВИНИПрезидент Erhf]yb Петро Порошенко під час телефонних переговорів у "нормандському форматі" вимагатиме негайного забезпечення режиму "тиші" на Донбасі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко вимагатиме посилення санкцій проти Росії у разі недотримання режиму "тиші"
Переговори повинні відбутися в понеділок
Фото: EPA/UPG
"Під час телефонної конференції в Нормандському форматі, яка планується наступного тижня, вимагатиму негайного забезпечення режиму тиші", - написав Президент у Facebook.
"У разі невиконання – посилення санкцій проти РФ відповідно до нещодавнього рішення Саміту Великої Сімки", - додав Порошенко.
Нагадаємо, що раніше Порошенко заявив, що телефонні переговори між лідерами України, Німеччини, Франції та Росії відбудуться в понеділок, 24 липня.
Негайну потребу в розморі спричинило те, що впродов тижня в зоні проведення АТО загинули дев'ятеро українських військових та п'ятеро дістали поранень.
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